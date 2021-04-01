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Вильярреал - Барселона 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 17:15 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ВильярреалБарселона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Барселона, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Барселона
Барселона
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияИманоль Идьякес
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Барселона4 : 0Вильярреал
05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 4Барселона
24.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Барселона2 : 1Вильярреал
02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал4 : 4Барселона
02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 0Вильярреал
09.05.2018 Испания - Примера Тур 34 Барселона5 : 1Вильярреал
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал0 : 2Барселона
06.05.2017 Испания - Примера Тур 36 Барселона4 : 1Вильярреал
08.01.2017 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал1 : 1Барселона
20.03.2016 Испания - Примера Тур 30 Вильярреал2 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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