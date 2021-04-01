Уэска - Хетафе 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэска - Хетафе, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|13
|вр
|Андрес Фернандес
|4
|зщ
|Пабло Инсуа
|14
|зщ
|Хорхе Пулидо
|25
|зщ
|Денис Вавро
|11
|зщ
|Хавьер Галан
|19
|зщ
|Педро Лопес
|5
|пз
|Педро Москера
|20
|пз
|Хайме Сеоане
|7
|пз
|Давид Феррейро
|6
|нп
|Сандро Рамирес
|9
|нп
|Рафаэль Мир
|13
|вр
|Давид Сория
|15
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|20
|пз
|Неманья Максимович
|18
|пз
|Мауро Арамбарри
|24
|пз
|Давид Тимор
|7
|нп
|Хайме Мата
|10
|нп
|Энес Унал
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|22
|зщ
|Гастон Сильва
|18
|зщ
|Димитриос Сиовас
|2
|пз
|Идрисса Думбия
|10
|пз
|Серхио Гомес
|21
|пз
|Хуан Карлос
|17
|пз
|Микель Рико
|23
|нп
|Даниэль Эскрих
|12
|нп
|Синдзи Окадзаки
|1
|вр
|Рубен Яньес
|21
|зщ
|Софьян Шакла
|4
|зщ
|Хави Эчейта
|29
|зщ
|Хуан Иглесиас
|6
|зщ
|Чема
|35
|пз
|Сабит Абдулай
|11
|пз
|Карлес Аленья
|5
|пз
|Такефуса Кубо
|32
|пз
|Хосе Миранда
|8
|пз
|Франсиско Портильо
|19
|нп
|Дарио Поведа
|9
|нп
|Анхель Родригес
|Хосе Пачета
|Хосе Бордалас
|20.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|09.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|04.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|17.06.2017
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|3 : 0
|14.06.2017
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|2 : 2
|01.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|0 : 0
|22.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 7 Марта 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера...
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 9 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 30-й тур Главный судья: Хавьер Альберола Рохас...
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 20 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 28-й тур Главный судья: Карлос Дель Серро...
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Сесар Сото Градо...
Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500 20 августа 2020, Воскресенье. 17:00 МСК. Ла Лига , 2-й тур Главный судья: Сесар...