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Уэска - Хетафе 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500
25 Апреля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
УэскаХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэска - Хетафе, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уэска
Уэска
Хетафе
Хетафе
13ИспанияврАндрес Фернандес
4ИспаниязщПабло Инсуа
14ИспаниязщХорхе Пулидо
25СловакиязщДенис Вавро
11ИспаниязщХавьер Галан
19ИспаниязщПедро Лопес
5ИспанияпзПедро Москера
20ИспанияпзХайме Сеоане
7ИспанияпзДавид Феррейро
6ИспаниянпСандро Рамирес
9ИспаниянпРафаэль Мир
13ИспанияврДавид Сория
15ИспаниязщМарк Кукурелья
12КамерунзщАллан Ньом
2Тогозщ Джене
22УругвайзщДамиан Суарес
17УругвайзщМатиас Оливера
20СербияпзНеманья Максимович
18УругвайпзМауро Арамбарри
24ИспанияпзДавид Тимор
7ИспаниянпХайме Мата
10ТурциянпЭнес Унал
Запасные
1ИспанияврАльваро Фернандес
22УругвайзщГастон Сильва
18ГрециязщДимитриос Сиовас
2Кот-д'ИвуарпзИдрисса Думбия
10ИспанияпзСерхио Гомес
21ИспанияпзХуан Карлос
17ИспанияпзМикель Рико
23ИспаниянпДаниэль Эскрих
12ЯпониянпСиндзи Окадзаки
1ИспанияврРубен Яньес
21МароккозщСофьян Шакла
4ИспаниязщХави Эчейта
29ИспаниязщХуан Иглесиас
6Испаниязщ Чема
35ГанапзСабит Абдулай
11ИспанияпзКарлес Аленья
5ЯпонияпзТакефуса Кубо
32Экваториальная ГвинеяпзХосе Миранда
8ИспанияпзФрансиско Портильо
19ИспаниянпДарио Поведа
9ИспаниянпАнхель Родригес
Главные тренеры
ИспанияХосе Пачета
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
20.01.2021 Испания - Примера Тур 19 Хетафе1 : 0Уэска
09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Хетафе2 : 1Уэска
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Уэска1 : 1Хетафе
17.06.2017 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Хетафе3 : 0Уэска
14.06.2017 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Уэска2 : 2Хетафе
01.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Уэска0 : 0Хетафе
22.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Хетафе1 : 1Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

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