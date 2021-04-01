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Атлетик - Атлетико 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
25 Апреля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 32-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
АтлетикАтлетико
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Атлетико, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 32-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
10.03.2021 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 1Атлетик Б
14.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б1 : 1Атлетико М
26.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б2 : 0Атлетико М
10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М3 : 2Атлетик Б
18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М2 : 0Атлетик Б
20.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Атлетик Б1 : 2Атлетико М
21.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М3 : 1Атлетик Б
22.01.2017 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б2 : 2Атлетико М
20.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б0 : 1Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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