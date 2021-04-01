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Лацио - Милан 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
26 Апреля 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ЛациоМилан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Милан, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Милан3 : 2Лацио
04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Лацио0 : 3Милан
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Милан1 : 2Лацио
24.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 1Лацио
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Милан1 : 0Лацио
26.02.2019 Кубок Италии 1/2 финала Лацио0 : 0Милан
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Лацио1 : 1Милан
28.02.2018 Кубок Италии 1/2 финала Лацио0 : 0 4 : 5Милан
31.01.2018 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 0Лацио
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Милан2 : 1Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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