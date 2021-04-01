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Торино - Наполи 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
26 Апреля 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
ТориноНаполи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Наполи, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 1Торино
29.02.2020 Италия - Серия А Тур 26 Наполи2 : 1Торино
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Торино0 : 0Наполи
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Наполи0 : 0Торино
23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Торино1 : 3Наполи
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 2Торино
16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Торино1 : 3Наполи
14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 5Наполи
18.12.2016 Италия - Серия А Тур 17 Наполи5 : 3Торино
08.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Торино1 : 2Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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