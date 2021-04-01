Торино - Наполи 26 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Наполи, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Никола
|Дженнаро Гаттузо
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 2
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 3
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 5
|18.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 17
|5 : 3
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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