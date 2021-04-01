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Сассуоло - Сампдория 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
24 Апреля 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Маттео Гарильо (Италия)
СассуолоСампдория
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Сампдория, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Сампдория2 : 3Сассуоло
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория0 : 0Сассуоло
01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Сассуоло4 : 1Сампдория
16.03.2019 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло3 : 5Сампдория
22.10.2018 Италия - Серия А Тур 9 Сампдория0 : 0Сассуоло
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 0Сампдория
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Сампдория0 : 1Сассуоло
15.04.2017 Италия - Серия А Тур 32 Сассуоло2 : 1Сампдория
20.11.2016 Италия - Серия А Тур 13 Сампдория3 : 2Сассуоло
20.04.2016 Италия - Серия А Тур 34 Сассуоло0 : 0Сампдория

Отзывы и комментарии к матчу

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