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Парма - Кротоне 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
24 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
ПармаКротоне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Кротоне, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Серсе Косми
История личных встреч
22.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Кротоне2 : 1Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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