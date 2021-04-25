Кальяри - Рома 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Рома, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Леонардо Семпличи
|Паулу Фонсека
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 0
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А , 29-й тур Главный судья: Даниэле Довери...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 17 Апреля 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А , 31-й тур Главный судья: Паоло Валери...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 26 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК. 36-й тур Главный судья: Фабрицио Паскуа...