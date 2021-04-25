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Кальяри - Рома 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
25 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
КальяриРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кальяри - Рома, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
Главные тренеры
ИталияЛеонардо Семпличи
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Рома3 : 2Кальяри
12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кальяри2 : 2Рома
01.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Кальяри3 : 4Рома
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Рома1 : 1Кальяри
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Рома3 : 0Кальяри
08.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Кальяри2 : 2Рома
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри0 : 1Рома
16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Рома1 : 0Кальяри
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Рома1 : 0Кальяри
28.08.2016 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри2 : 2Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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