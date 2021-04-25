Интер - Верона 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Верона, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Самир Ханданович
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|пз
|Иван Перишич
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|77
|пз
|Марсело Брозович
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|5
|зщ
|Марко Фараони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|8
|пз
|Дарко Лазович
|14
|пз
|Иван Илич
|61
|пз
|Адриен Тамез
|40
|пз
|Даниел Беса
|7
|пз
|Антонин Барак
|92
|нп
|Кевин Ласанья
|27
|вр
|Даниэле Паделли
|97
|вр
|Йонуц Раду
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|15
|зщ
|Эшли Янг
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|13
|зщ
|Андреа Раноккия
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|12
|пз
|Стефано Сенси
|8
|пз
|Матиас Весино Фалеро
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|7
|нп
|Алексис Санчес
|22
|вр
|Алессандро Берарди
|25
|вр
|Ивор Пандур
|27
|зщ
|Павел Давидович
|21
|зщ
|Корай Гюнтер
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|15
|зщ
|Мерт Четин
|90
|пз
|Эбрима Колли
|19
|пз
|Кевин Рюэгг
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|11
|нп
|Андреа Фавилли
|29
|нп
|Никола Калинич
|9
|нп
|Эдди Мора Сальседо
|Антонио Конте
|Иван Юрич
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|09.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|3 : 0
|30.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|07.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 3
|23.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|11.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 3
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
|15.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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