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Интер - Верона 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
ИнтерВерона
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Верона, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Верона
Верона
1СловенияврСамир Ханданович
95ИталиязщАлессандро Бастони
6НидерландызщСтефан де Врей
37СловакиязщМилан Шкриньяр
2МароккозщАшраф Хакими
14ХорватияпзИван Перишич
24ДанияпзКристиан Эриксен
77ХорватияпзМарсело Брозович
23ИталияпзНиколо Барелла
9БельгиянпРомелу Лукаку
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврМарко Сильвестри
17ИталиязщФедерико Чеккерини
5ИталиязщМарко Фараони
3ИталиязщФедерико Димарко
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
8СербияпзДарко Лазович
14СербияпзИван Илич
61ФранцияпзАдриен Тамез
40БразилияпзДаниел Беса
7ЧехияпзАнтонин Барак
92ИталиянпКевин Ласанья
Запасные
27ИталияврДаниэле Паделли
97РумынияврЙонуц Раду
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
15АнглиязщЭшли Янг
36ИталиязщМаттео Дармиан
13ИталиязщАндреа Раноккия
5ИталияпзРоберто Гальярдини
12ИталияпзСтефано Сенси
8УругвайпзМатиас Весино Фалеро
99ИталиянпАндреа Пинамонти
7ЧилинпАлексис Санчес
22ИталияврАлессандро Берарди
25ХорватияврИвор Пандур
27ПольшазщПавел Давидович
21ГерманиязщКорай Гюнтер
13ИталиязщИйенома Удогие
15ТурциязщМерт Четин
90ГамбияпзЭбрима Колли
19ШвейцарияпзКевин Рюэгг
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
11ИталиянпАндреа Фавилли
29ХорватиянпНикола Калинич
9ИталиянпЭдди Мора Сальседо
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Верона1 : 2Интер М
09.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Верона2 : 2Интер М
09.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Интер М2 : 1Верона
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Интер М3 : 0Верона
30.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Верона1 : 2Интер М
07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Верона3 : 3Интер М
23.09.2015 Италия - Серия А Тур 5 Интер М1 : 0Верона
11.04.2015 Италия - Серия А Тур 30 Верона0 : 3Интер М
09.11.2014 Италия - Серия А Тур 11 Интер М2 : 2Верона
15.03.2014 Италия - Серия А Тур 28 Верона0 : 2Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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