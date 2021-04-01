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Фиорентина - Ювентус 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
ФиорентинаЮвентус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Ювентус, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
69ПольшаврБартломей Дронговский
22УругвайзщМартин Касерес
20АргентиназщХерман Песселья
4СербиязщНикола Миленкович
98БразилиязщИгор дос Сантос
23ИталиязщЛоренцо Венути
34МароккопзСофьян Амрабат
78ЧилипзЭрик Пульгар
10ИталияпзГаэтано Кастровилли
7ФранцияпзФранк Рибери
9СербиянпДушан Влахович
1ПольшаврВойцех Щенсны
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4НидерландызщМаттейс де Лигт
12БразилиязщАлекс Сандро
3ИталиязщДжорджо Кьеллини
25ФранцияпзАдриен Рабьо
30УругвайпзРодриго Бентанкур
8УэльспзАарон Рэмси
16КолумбияпзХуан Куадрадо
10АргентинанпПауло Дибала
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Запасные
1ИталияврПьетро Терраччиано
21ИталияврАнтонио Росати
27ИталиязщАнтонио Баррека
3ИталиязщКристиано Бираги
25ФранциязщКевин Малку
2АргентиназщЛукас Куарта
15УругвайзщМаксимильяно Оливера
92ФранцияпзВалентин Эйссерик
28ИспанияпзТофоль Монтьель
77ИспаниянпХосе Кальехон
11Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
77ИталияврДжанлуиджи Буффон
31ИталияврКарло Пинсольо
38ИталиязщДжанлука Фработта
13Бразилиязщ Данило
44ШвецияпзДеян Кулушевски
14СШАпзУэстон Маккенни
5Бразилияпз Артур
53ПортугалиянпФелиш Коррея
33ИталиянпФедерико Бернардески
9ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИталияДжузеппе Якини
ИталияАндреа Пирло
История личных встреч
22.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус0 : 3Фиорентина
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Ювентус3 : 0Фиорентина
14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина0 : 0Ювентус
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Ювентус2 : 1Фиорентина
01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Фиорентина0 : 3Ювентус
09.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Фиорентина0 : 2Ювентус
20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 0Фиорентина
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина2 : 1Ювентус
20.08.2016 Италия - Серия А Тур 1 Ювентус2 : 1Фиорентина
24.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Фиорентина1 : 2Ювентус
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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