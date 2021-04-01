Фиорентина - Ювентус 25 апреля прямая трансляция

25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Ювентус, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Ювентус
Турин
69
вр
Бартломей Дронговский
22
зщ
Мартин Касерес
20
зщ
Херман Песселья
4
зщ
Никола Миленкович
98
зщ
Игор дос Сантос
23
зщ
Лоренцо Венути
34
пз
Софьян Амрабат
78
пз
Эрик Пульгар
10
пз
Гаэтано Кастровилли
7
пз
Франк Рибери
9
нп
Душан Влахович
1
вр
Войцех Щенсны
19
зщ
Леонардо Бонуччи
4
зщ
Маттейс де Лигт
12
зщ
Алекс Сандро
3
зщ
Джорджо Кьеллини
25
пз
Адриен Рабьо
30
пз
Родриго Бентанкур
8
пз
Аарон Рэмси
16
пз
Хуан Куадрадо
10
нп
Пауло Дибала
7
нп
Криштиану Роналду
Запасные
1
вр
Пьетро Терраччиано
21
вр
Антонио Росати
27
зщ
Антонио Баррека
3
зщ
Кристиано Бираги
25
зщ
Кевин Малку
2
зщ
Лукас Куарта
15
зщ
Максимильяно Оливера
92
пз
Валентин Эйссерик
28
пз
Тофоль Монтьель
77
нп
Хосе Кальехон
11
нп
Кристиан Куаме
77
вр
Джанлуиджи Буффон
31
вр
Карло Пинсольо
38
зщ
Джанлука Фработта
13
зщ
Данило
44
пз
Деян Кулушевски
14
пз
Уэстон Маккенни
5
пз
Артур
53
нп
Фелиш Коррея
33
нп
Федерико Бернардески
9
нп
Альваро Мората
Главные тренеры
Джузеппе Якини
Андреа Пирло
История личных встреч
22.12.2020
Италия - Серия А
Тур 14
0 : 3
02.02.2020
Италия - Серия А
Тур 22
3 : 0
14.09.2019
Италия - Серия А
Тур 3
0 : 0
20.04.2019
Италия - Серия А
Тур 33
2 : 1
01.12.2018
Италия - Серия А
Тур 14
0 : 3
09.02.2018
Италия - Серия А
Тур 24
0 : 2
20.09.2017
Италия - Серия А
Тур 5
1 : 0
15.01.2017
Италия - Серия А
Тур 20
2 : 1
20.08.2016
Италия - Серия А
Тур 1
2 : 1
24.04.2016
Италия - Серия А
Тур 35
1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
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