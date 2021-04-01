Аталанта - Болонья 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Болонья, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Джан Пьеро Гасперини
|Синиша Михайлович
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 2
|21.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|04.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|22.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 2
|27.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
|20.03.2016
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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