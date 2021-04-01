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Аталанта - Болонья 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
25 Апреля 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
АталантаБолонья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Болонья, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
СербияСиниша Михайлович
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Болонья2 : 2Аталанта
21.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта1 : 0Болонья
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 1Аталанта
04.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта4 : 1Болонья
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Болонья1 : 2Аталанта
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Болонья0 : 1Аталанта
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта1 : 0Болонья
22.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Аталанта3 : 2Болонья
27.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Болонья0 : 2Аталанта
20.03.2016 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта2 : 0Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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