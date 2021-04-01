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Беневенто - Удинезе 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900
25 Апреля 2021, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 33-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
БеневентоУдинезе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Удинезе, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Беневенто
Беневенто
Удинезе
Удине
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИталиязщЛука Кальдирола
93ИталиязщФедерико Барба
27ИталиязщФабио Депаоли
56'
15ПольшазщКамил Глик
56ФинляндияпзПерпарим Хетемай
56'
10ИталияпзНиколас Виола
46'
14Буркина-ФасопзБрайан Дабо
70'
9ПерунпДжанлука Лападула
16ИталиянпРиккардо Импрота
25ИталиянпМарко Сау
24'
7АргентинанпАдольфо Гайч
24'
28ИталияпзПаскуале Скьяттарелла
46'
29МолдавияпзАртур Ионицэ
56'
44ИспаниянпЯго Фальке
56'
19ИталиянпРоберто Инсинье
70'
1АргентинаврХуан Муссо
19ДаниязщЙенс Ларсен
70'
16АргентиназщНауэль Молина
14ИталиязщКевин Бонифаци
50БразилиязщРодриго Бекао
17НидерландызщБрам Нуйтинк
22ГерманияпзТолгай Арслан
56'
11Бразилияпз Уолас
10АргентинапзРодриго Де Пауль
37АргентинапзРоберто Перейра
7ИталиянпСтефано Окака
70'
6ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
56'
3Бразилиязщ Самир
70'
21НидерландынпДжейден Браф
70'
Запасные
22ИталияврИгор Лукателли
12ИталияврНикколо Манфредини
58ИталиязщКристиан Пастина
88ГанапзАмаду Диамбо
20ИталиянпДжузеппе Ди Серио
31ИталияврМануэль Гаспарини
96ИталияврСимоне Скуффет
87ФранциязщСебастьен Де Майо
5НидерландызщТомас Ауэян
90НидерландызщМарвин Зегелар
29СербияпзПетар Мичин
45ИталиянпФернандо Форестьери
32ИспаниянпФернандо Льоренте
Главные тренеры
ИталияФилиппо Индзаги
ИталияЛука Готти
История личных встреч
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Удинезе0 : 2Беневенто
11.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Удинезе1 : 2 ДВБеневенто
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Беневенто3 : 3Удинезе
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Удинезе2 : 0Беневенто

Отзывы и комментарии к матчу

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