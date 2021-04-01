Беневенто - Удинезе 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Удинезе, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|93
|зщ
|Федерико Барба
|27
|зщ
|Фабио Депаоли
56'
|15
|зщ
|Камил Глик
|56
|пз
|Перпарим Хетемай
56'
|10
|пз
|Николас Виола
46'
|14
|пз
|Брайан Дабо
70'
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|16
|нп
|Риккардо Импрота
|25
|нп
|Марко Сау
24'
|7
|нп
|Адольфо Гайч
24'
|28
|пз
|Паскуале Скьяттарелла
46'
|29
|пз
|Артур Ионицэ
56'
|44
|нп
|Яго Фальке
56'
|19
|нп
|Роберто Инсинье
70'
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Йенс Ларсен
70'
|16
|зщ
|Науэль Молина
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|22
|пз
|Толгай Арслан
56'
|11
|пз
|Уолас
|10
|пз
|Родриго Де Пауль
|37
|пз
|Роберто Перейра
|7
|нп
|Стефано Окака
70'
|6
|пз
|Жан-Виктор Макенго
56'
|3
|зщ
|Самир
70'
|21
|нп
|Джейден Браф
70'
|22
|вр
|Игор Лукателли
|12
|вр
|Никколо Манфредини
|58
|зщ
|Кристиан Пастина
|88
|пз
|Амаду Диамбо
|20
|нп
|Джузеппе Ди Серио
|31
|вр
|Мануэль Гаспарини
|96
|вр
|Симоне Скуффет
|87
|зщ
|Себастьен Де Майо
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|90
|зщ
|Марвин Зегелар
|29
|пз
|Петар Мичин
|45
|нп
|Фернандо Форестьери
|32
|нп
|Фернандо Льоренте
|Филиппо Индзаги
|Лука Готти
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 2 ДВ
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 3
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 0
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