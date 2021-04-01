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Байер - Айнтрахт 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
24 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
БайерАйнтрахт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Айнтрахт, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Ханнес Вольф
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
12.01.2021 Кубок Германии 2-й раунд Байер4 : 1Айнтрахт Ф
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Байер4 : 0Айнтрахт Ф
18.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Ф3 : 0Байер
05.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер6 : 1Айнтрахт Ф
16.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Айнтрахт Ф2 : 1Байер
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер4 : 1Айнтрахт Ф
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Айнтрахт Ф0 : 1Байер
11.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер3 : 0Айнтрахт Ф
17.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 3 Айнтрахт Ф2 : 1Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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