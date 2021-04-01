  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фрайбург - Хоффенхайм 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
24 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
ФрайбургХоффенхайм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Хоффенхайм, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
15.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм0 : 3Фрайбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 4Хоффенхайм
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм3 : 1Фрайбург
24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Фрайбург3 : 2Хоффенхайм
11.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
15.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Хоффенхайм2 : 1Фрайбург
21.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург1 : 1Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Фрайбург - Шальке 17 апреля прямая трансляция
    Фрайбург - Шальке 17 апреля прямая трансляция
    Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000 17 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига , 29-й тур Главный судья: Тобиас...
  • Фрайбург - Кёльн 09.01.2021 прямая трансляция
    Фрайбург - Кёльн 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000 9 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур...
  • Фрайбург - РБ Лейпциг 06.03.2021 прямая трансляция
    Фрайбург - РБ Лейпциг 06.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000 6 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур Главный судья: Гвидо...
  • Фрайбург - Штутгарт 23.01.2021 прямая трансляция
    Фрайбург - Штутгарт 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000 23 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья: Тобиас...
  • Фрайбург - Унион 20.02.2021 прямая трансляция
    Фрайбург - Унион 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000 20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья: Сёрен...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close