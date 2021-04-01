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Вольфсбург - Боруссия Д 24 апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
24 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
ВольфсбургБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Боруссия Д, который запланирован на 24 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Вольфсбург0 : 1Боруссия Д
14.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия Д0 : 0Вольфсбург
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург0 : 3Боруссия Д
18.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
20.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 Вольфсбург1 : 5Боруссия Д
30.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д5 : 1Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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