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Лейпциг - Штутгарт 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
ЛейпцигШтутгарт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лейпциг - Штутгарт, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Штутгарт0 : 1РБ Лейпциг
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 3РБ Лейпциг
26.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 РБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
11.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Штутгарт0 : 0РБ Лейпциг
21.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг1 : 0Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

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