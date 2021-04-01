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Боруссия М - Арминия 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
25 Апреля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
Боруссия МАрминия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия М - Арминия, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияФранк Крамер
История личных встреч
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Арминия0 : 1Боруссия М
08.04.2015 Кубок Германии 1/4 финала Арминия1 : 1 5 : 4Боруссия М
26.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М1 : 1Арминия
08.11.2008 Германия - Бундеслига Тур 12 Арминия0 : 2Боруссия М
03.02.2007 Германия - Бундеслига Тур 20 Арминия0 : 2Боруссия М
26.08.2006 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М1 : 0Арминия

Отзывы и комментарии к матчу

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