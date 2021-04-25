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Анже - Монако 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
25 Апреля 2021, Воскресенье. 18:05 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
ЛорьянМонако
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Монако, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
Главные тренеры
ФранцияСтефан Мулен
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако3 : 0Анже
04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако1 : 0Анже
14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Анже0 : 0Монако
02.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Анже2 : 2Монако
25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако0 : 1Анже
10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже0 : 4Монако
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако1 : 0Анже
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Анже0 : 1Монако
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако2 : 1Анже
30.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Анже3 : 0Монако

Отзывы и комментарии к матчу

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