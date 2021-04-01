  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ницца - Монпелье 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
25 Апреля 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
НиццаМонпелье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Монпелье, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монпелье
Монпелье
40АргентинаврВальтер Бенитес
13ГамбиязщАссан Камара
20АлжирзщЮсеф Аталь
64'
18ФранциязщВильям Салиба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
28АлжирпзХишем Будауи
64'
6ФранцияпзМорган Шнейдерлен
22Португалиянп Рони Лопеш
10ФранциянпАлексис Клод Морис
9ДаниянпКаспер Дольберг
5АвстриязщФлавьюс Данильюк
64'
8ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
64'
1ШвейцарияврЙонас Омлин
3ФранциязщДаниэль Конгре
60'
7СербиязщМихайло Ристич
31ФранциязщНиколя Козза
6ФранцияпзСаломон Самбья
12ФранцияпзЖордан Ферри
60'
25ФранцияпзФлоран Молле
11ФранцияпзТежи Саванье
9АлжирнпАнди Делор
19АнглиянпСтефи Мавидиди
60'
10ФранциянпГаэтан Лаборде
14ФранцияпзДамьен Ле Таллек
60'
13ФранцияпзЖорис Шотар
60'
21ФранциянпЭлье Ваи
60'
Запасные
30ФранцияврЙоан Кардинал
3БразилиязщРобсон Бамбу
2ФранциязщСтэнли Нсоки
24ФранциязщАнди Пельмар
27ФранцияпзАлексис Труй
33ФранцияпзМалик Селлуки
14ШвейцариянпДан Ндой
16ФранцияврДимитри Берто
27ФранциязщКлеман Видаль
26ФранцияпзСами Беншама
33ФранцияпзMaxime Esteve
24Южная КореянпИль-Лок Юн
32СербиянпПетар Шкулетич
Главные тренеры
РумынияАдриан Урся
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
12.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье3 : 1Ницца
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье2 : 1Ницца
07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Ницца1 : 0Монпелье
22.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Монпелье1 : 0Ницца
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца1 : 0Монпелье
15.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Монпелье2 : 0Ницца
24.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца2 : 1Монпелье
18.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 1Ницца
12.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Монпелье0 : 2Ницца
18.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 19 Ницца1 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ницца - ПСЖ 20.09.2020 прямая трансляция
    Ницца - ПСЖ 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 20 августа 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья: Бенуа...
  • Ницца - Сент-Этьен 31.01.2021 прямая трансляция
    Ницца - Сент-Этьен 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 31 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Франк Шнедер...
  • Ницца - Монако 08.03.2021 прямая трансляция
    Ницца - Монако 08.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Кубок Франции , 1/16 Финала Главный судья: Бенуа...
  • Ницца - Реймс 11 апреля прямая трансляция
    Ницца - Реймс 11 апреля прямая трансляция
    Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 11 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 32-й тур Главный судья: Жереми Стина...
  • Ницца - Бордо 17.01.2021 прямая трансляция
    Ницца - Бордо 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Томас Леонар...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close