Ницца - Монпелье 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Монпелье, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|40
|вр
|Вальтер Бенитес
|13
|зщ
|Ассан Камара
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
64'
|18
|зщ
|Вильям Салиба
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|28
|пз
|Хишем Будауи
64'
|6
|пз
|Морган Шнейдерлен
|22
|нп
|Рони Лопеш
|10
|нп
|Алексис Клод Морис
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|5
|зщ
|Флавьюс Данильюк
64'
|8
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
64'
|1
|вр
|Йонас Омлин
|3
|зщ
|Даниэль Конгре
60'
|7
|зщ
|Михайло Ристич
|31
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Саломон Самбья
|12
|пз
|Жордан Ферри
60'
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Анди Делор
|19
|нп
|Стефи Мавидиди
60'
|10
|нп
|Гаэтан Лаборде
|14
|пз
|Дамьен Ле Таллек
60'
|13
|пз
|Жорис Шотар
60'
|21
|нп
|Элье Ваи
60'
|30
|вр
|Йоан Кардинал
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|2
|зщ
|Стэнли Нсоки
|24
|зщ
|Анди Пельмар
|27
|пз
|Алексис Труй
|33
|пз
|Малик Селлуки
|14
|нп
|Дан Ндой
|16
|вр
|Димитри Берто
|27
|зщ
|Клеман Видаль
|26
|пз
|Сами Беншама
|33
|пз
|Maxime Esteve
|24
|нп
|Иль-Лок Юн
|32
|нп
|Петар Шкулетич
|Адриан Урся
|Мишель Дер Закарян
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 0
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|24.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 1
|18.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 2
|18.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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