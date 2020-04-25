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Страсбург - Нант 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
СтрасбурНант
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Нант, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
1БельгияврМатц Зельс
23ФранциязщЛионель Кароль
24ФранциязщАлександр Джику
13СербиязщСтефан Митрович
19ФранциязщАнтони Каси
11ФранцияпзДимитри Льенар
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
26ФранцияпзАдриен Томассон
28СенегалнпХабиб Диалло
25ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ФранцияврАльбан Лафон
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
24ФранциязщСебастьен Коркия
12ФранциязщДеннис Аппиа
4ФранциязщНиколя Паллуа
10ФранцияпзЛюдовик Блас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
26ФранцияпзИмран Луза
23ФранциянпРандаль Коло Муани
27НигериянпМоузес Саймон
7МалинпКалифа Кулибали
Запасные
16ЯпонияврЭйдзи Кавасима
29ФранциязщИсмаэль Аанеба
33ФранциязщМарвен Элимби
18ФранцияпзМаам Сиби
17ФранцияпзЖанрикне Беллегард
21ФранцияпзМехди Шахири
34ФранцияпзАдриен Лебе
14Босния и ГерцеговинапзСаньин Прцич
31нпDion Moise Sahi
30СербияврДенис Петрич
2Бразилиязщ Фабио
3БразилияпзАндрей Жиротто
17БельгияпзАнтони Лимбомбе
6ФранцияпзРоли Перейра де Са
19ГвинеяпзАбдулайе Туре
11ФранциянпМаркус Коко
28БельгиянпРено Эмон
33ФранциянпКентен Мерлен
Главные тренеры
ФранцияТьерри Лаури
ФранцияРаймон Доменек
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
20.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Страсбург2 : 1Нант
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант0 : 1Страсбург
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 3Нант
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант1 : 0Страсбург
24.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Страсбург1 : 2Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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