Страсбург - Нант 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Нант, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Матц Зельс
|23
|зщ
|Лионель Кароль
|24
|зщ
|Александр Джику
|13
|зщ
|Стефан Митрович
|19
|зщ
|Антони Каси
|11
|пз
|Димитри Льенар
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|26
|пз
|Адриен Томассон
|28
|нп
|Хабиб Диалло
|25
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Альбан Лафон
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Себастьен Коркия
|12
|зщ
|Деннис Аппиа
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|10
|пз
|Людовик Блас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|26
|пз
|Имран Луза
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|27
|нп
|Моузес Саймон
|7
|нп
|Калифа Кулибали
|16
|вр
|Эйдзи Кавасима
|29
|зщ
|Исмаэль Аанеба
|33
|зщ
|Марвен Элимби
|18
|пз
|Маам Сиби
|17
|пз
|Жанрикне Беллегард
|21
|пз
|Мехди Шахири
|34
|пз
|Адриен Лебе
|14
|пз
|Саньин Прцич
|31
|нп
|Dion Moise Sahi
|30
|вр
|Денис Петрич
|2
|зщ
|Фабио
|3
|пз
|Андрей Жиротто
|17
|пз
|Антони Лимбомбе
|6
|пз
|Роли Перейра де Са
|19
|пз
|Абдулайе Туре
|11
|нп
|Маркус Коко
|28
|нп
|Рено Эмон
|33
|нп
|Кентен Мерлен
|Тьерри Лаури
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 3
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 2
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