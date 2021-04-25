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Ренн - Дижон 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
РеннДижон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Дижон, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Дижон
Дижон
16СенегалврАльфред Гомис
31ФранциязщАдриен Трюффер
34ФранциязщБрандон Соппи
4ФранциязщЖерзино Ньямси
27МализщАмари Траоре
20ФранцияпзФлавьен Тэт
15ФранцияпзСтивен Н'Зонзи
10ФранцияпзЭдуарду Камавинга
14ФранцияпзБенжамен Буриго
7ФранциянпМартен Терье
18БельгиянпЖереми Доку
16БенинврСатурнин Альягбе
5ФранциязщСену Кулибали
13ЭквадорзщАнибаль Чала
26МароккозщФуад Шафик
4АнглиязщДжонатан Панцо
25ГабонзщБруно Экеле Манга
9КосовопзБерсант Целина
14ФранцияпзЖордан Мари
10АлжирпзЯссин Бензия
27ФранциянпАбубакар Камара
15Кот-д'ИвуарнпРоже Ассале
Запасные
1ФранцияврРомен Сален
5Бразилиязщ Далберт
17ФранциязщКрист-Эммануэль Мауасса
32ФранциязщВарме Омари
33ФранцияпзЛесли Угочукву
19ФранцияпзЯнн Гбоу
8ФранцияпзКлеман Гренье
35ФранциянпМаттис Аблин
22ФранциянпРомен дель Кастильо
1ШвейцарияврАнтони Расьоппи
24Новая КаледониязщВеслей Лаутоа
19КамерунзщАхмад Нгуямса
17Гвинея-БисаупзМама Бальде
8ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
6ИспанияпзПапе Шейк
29РумынияпзМихай Добре
7ФранцияпзФредерик Саммаритано
21ФранциянпМунир Шуиар
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияДавид Линарес
История личных встреч
16.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Дижон1 : 1Ренн
23.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 14 Дижон2 : 1Ренн
19.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Дижон3 : 2Ренн
08.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн2 : 0Дижон
26.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Дижон2 : 1Ренн
25.10.2017 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Дижон1 : 2Ренн
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Ренн2 : 2Дижон
11.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Ренн1 : 1Дижон
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Дижон3 : 0Ренн
20.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн5 : 0Дижон

Отзывы и комментарии к матчу

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