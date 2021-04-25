Ренн - Дижон 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Дижон, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|16
|вр
|Альфред Гомис
|31
|зщ
|Адриен Трюффер
|34
|зщ
|Брандон Соппи
|4
|зщ
|Жерзино Ньямси
|27
|зщ
|Амари Траоре
|20
|пз
|Флавьен Тэт
|15
|пз
|Стивен Н'Зонзи
|10
|пз
|Эдуарду Камавинга
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|7
|нп
|Мартен Терье
|18
|нп
|Жереми Доку
|16
|вр
|Сатурнин Альягбе
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|13
|зщ
|Анибаль Чала
|26
|зщ
|Фуад Шафик
|4
|зщ
|Джонатан Панцо
|25
|зщ
|Бруно Экеле Манга
|9
|пз
|Берсант Целина
|14
|пз
|Жордан Мари
|10
|пз
|Яссин Бензия
|27
|нп
|Абубакар Камара
|15
|нп
|Роже Ассале
|1
|вр
|Ромен Сален
|5
|зщ
|Далберт
|17
|зщ
|Крист-Эммануэль Мауасса
|32
|зщ
|Варме Омари
|33
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Янн Гбоу
|8
|пз
|Клеман Гренье
|35
|нп
|Маттис Аблин
|22
|нп
|Ромен дель Кастильо
|1
|вр
|Антони Расьоппи
|24
|зщ
|Веслей Лаутоа
|19
|зщ
|Ахмад Нгуямса
|17
|пз
|Мама Бальде
|8
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|6
|пз
|Папе Шейк
|29
|пз
|Михай Добре
|7
|пз
|Фредерик Саммаритано
|21
|нп
|Мунир Шуиар
|Бруно Женезио
|Давид Линарес
|16.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 2
|08.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 0
|26.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|25.10.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 2
|11.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 0
|20.05.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|5 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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