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Лорьян - Бордо 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
ЛорьянБордо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Бордо, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Бордо
Бордо
30ФранцияврПоль Нарди
21МадагаскарзщЖереми Морель
15ФранциязщЖульен Лапорт
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
14ФранциязщЖером Эрго
6ФранцияпзЛоран Абергель
10ФранцияпзЭнцо Ле Фе
8АнглияпзТрево Чалоба
18ФранцияпзФабьен Лемуан
19ФранциянпЙоан Висса
13НигериянпТеремас Моффи
1ФранцияврБенуа Костиль
24ФранциязщПоль Байсс
20СенегалзщЮссуф Сабали
23ШвейцариязщЛорис Бенито
4Мозамбикзщ Мешер
17АлжирпзМехди Зеркан
26ХорватияпзТома Башич
15Кот-д'ИвуарпзЖан Сери
19ФранцияпзЯсин Адли
28ФранциянпРеми Уден
18Южная КореянпХван Ый Чо
Запасные
1ФранцияврМаттьё Дрейер
2ФранциязщЭндрю Гравильон
17ФранциязщУбулан Мендес
23ФранцияпзТома Монкондю
11ФранцияпзКентен Буагар
7ФранцияпзСтефан Диарра
27АвстриянпАдриан Грбич
29ФранциянпПьер-Ив Амель
28ФранциянпАрман Лорьенте
16ФранцияврГаэтан Пуссен
21ФранциязщЛоик Бессил
25ФранциязщЭнок Кватен
8ФранцияпзАтем Бен-Арфа
33МалипзИссуф Сиссоко
7ФранциянпДжимми Бриан
10НигериянпСамуэль Калу Оджим
36ФранциянпСеку Мара
31ФранциянпАмаду Траоре
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо2 : 1Лорьян
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 1Бордо
28.02.2017 Кубок Франции 1/8 финала Бордо2 : 1Лорьян
05.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 12 Бордо2 : 1Лорьян
07.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 37 Бордо3 : 0Лорьян
12.01.2016 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Бордо2 : 0Лорьян
04.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян3 : 2Бордо
02.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 35 Лорьян0 : 0Бордо
06.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо3 : 2Лорьян
25.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 24 Бордо3 : 2Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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