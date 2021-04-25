Лорьян - Бордо 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Бордо, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|30
|вр
|Поль Нарди
|21
|зщ
|Жереми Морель
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|14
|зщ
|Жером Эрго
|6
|пз
|Лоран Абергель
|10
|пз
|Энцо Ле Фе
|8
|пз
|Трево Чалоба
|18
|пз
|Фабьен Лемуан
|19
|нп
|Йоан Висса
|13
|нп
|Теремас Моффи
|1
|вр
|Бенуа Костиль
|24
|зщ
|Поль Байсс
|20
|зщ
|Юссуф Сабали
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|4
|зщ
|Мешер
|17
|пз
|Мехди Зеркан
|26
|пз
|Тома Башич
|15
|пз
|Жан Сери
|19
|пз
|Ясин Адли
|28
|нп
|Реми Уден
|18
|нп
|Хван Ый Чо
|1
|вр
|Маттьё Дрейер
|2
|зщ
|Эндрю Гравильон
|17
|зщ
|Убулан Мендес
|23
|пз
|Тома Монкондю
|11
|пз
|Кентен Буагар
|7
|пз
|Стефан Диарра
|27
|нп
|Адриан Грбич
|29
|нп
|Пьер-Ив Амель
|28
|нп
|Арман Лорьенте
|16
|вр
|Гаэтан Пуссен
|21
|зщ
|Лоик Бессил
|25
|зщ
|Энок Кватен
|8
|пз
|Атем Бен-Арфа
|33
|пз
|Иссуф Сиссоко
|7
|нп
|Джимми Бриан
|10
|нп
|Самуэль Калу Оджим
|36
|нп
|Секу Мара
|31
|нп
|Амаду Траоре
|Кристоф Пеллиссье
|Жан-Луи Гассе
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|28.02.2017
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|05.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|07.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 0
|12.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|04.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 2
|02.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 0
|06.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 2
|25.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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