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Ланс - Ним 25 апреля прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
25 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
ЛансНим
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Ним, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ним
Ним
16ФранцияврЖан-Луи Лека
21МализщМассадио Айдара
4ФранциязщЛуак Баде
24ФранциязщЖонатан Гради
3ГвинеязщИссиага Силла
11ФранциязщЖонатан Клосс
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
18ФранцияпзЯнник Каюзак
33ПортугалияпзДавид Перейра да Кошта
9КамеруннпИньятиус Ганаго
25ФранциянпКорентен Жан
30ФранцияврБатист Рейне
2ФранциязщКельян Гессум
29ФранциязщСофьян Алакуш
3НорвегиязщБиргер Мелинг
26ФранциязщФлорьян Мигель
8ФранцияпзЛука До
6СенегалпзСиди Сарр
12ФранцияпзЛамин Фомба
10АлжирпзЗинедин Ферхат
28СенегалнпМусса Коне
20ФранциянпРено Рипар
Запасные
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
19ФранциязщИсмаэль Бура
14АргентиназщФакундо Медина
35ФранцияпзJonathan Varane
37ФранцияпзЯнн Кембо
22ФранцияпзТони Маурисио
36ФранциянпBoubakar Camara
29ФранциянпАрно Калимуэндо
34СенегалнпАнсу Соу
40ФранцияврАмджад Назих
5ФранциязщЛоик Ландре
15ФранциязщГаэтан Пакье
27ЯпониязщНаомити Уэда
11ФранцияпзМаттео Аленви
7ШвецияпзНиклас Элиассон
13АлжирнпКарим Ариби
17Босния и ГерцеговинанпХарис Дулевич
25ФранциянпНолан Ру
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияПаскаль Планк
История личных встреч
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Ним1 : 1Ланс
29.10.2019 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ним3 : 0Ланс
12.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 20 Ним0 : 1Ланс
04.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 2 Ланс1 : 2Ним
21.01.2017 Франция - Лига 2 Тур 21 Ланс1 : 3Ним
15.08.2016 Франция - Лига 2 Тур 3 Ним0 : 2Ланс
22.04.2016 Франция - Лига 2 Тур 35 Ним4 : 2Ланс
30.11.2015 Франция - Лига 2 Тур 17 Ланс1 : 0Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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