Ланс - Ним 25 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ланс - Ним, который запланирован на 25 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|16
|вр
|Жан-Луи Лека
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|4
|зщ
|Луак Баде
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|11
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|пз
|Секо Фофана
|18
|пз
|Янник Каюзак
|33
|пз
|Давид Перейра да Кошта
|9
|нп
|Иньятиус Ганаго
|25
|нп
|Корентен Жан
|30
|вр
|Батист Рейне
|2
|зщ
|Кельян Гессум
|29
|зщ
|Софьян Алакуш
|3
|зщ
|Биргер Мелинг
|26
|зщ
|Флорьян Мигель
|8
|пз
|Лука До
|6
|пз
|Сиди Сарр
|12
|пз
|Ламин Фомба
|10
|пз
|Зинедин Ферхат
|28
|нп
|Мусса Коне
|20
|нп
|Рено Рипар
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|19
|зщ
|Исмаэль Бура
|14
|зщ
|Факундо Медина
|35
|пз
|Jonathan Varane
|37
|пз
|Янн Кембо
|22
|пз
|Тони Маурисио
|36
|нп
|Boubakar Camara
|29
|нп
|Арно Калимуэндо
|34
|нп
|Ансу Соу
|40
|вр
|Амджад Назих
|5
|зщ
|Лоик Ландре
|15
|зщ
|Гаэтан Пакье
|27
|зщ
|Наомити Уэда
|11
|пз
|Маттео Аленви
|7
|пз
|Никлас Элиассон
|13
|нп
|Карим Ариби
|17
|нп
|Харис Дулевич
|25
|нп
|Нолан Ру
|Франк Эз
|Паскаль Планк
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|29.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|12.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 20
|0 : 1
|04.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 2
|1 : 2
|21.01.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 21
|1 : 3
|15.08.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 3
|0 : 2
|22.04.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|4 : 2
|30.11.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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