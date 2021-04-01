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Бенфика - Санта-Клара 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
26 Апреля 2021, Понедельник. 21:00 МСК. Примейра, 29-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
БенфикаСанта Клара
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Санта-Клара, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Даниэл Рамуш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
04.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Санта-Клара1 : 1Бенфика
23.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Бенфика3 : 4Санта-Клара
09.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара1 : 2Бенфика
18.05.2019 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика4 : 1Санта-Клара
11.01.2019 Португалия - Примейра Тур 17 Санта-Клара0 : 2Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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