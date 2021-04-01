Морейренсе - Порту 26 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Морейренсе - Порту, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Вашку Сеабра
|Сержиу Консейсау
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|6 : 1
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 4
|08.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 1
|18.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 3
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0
|31.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 0
|11.01.2018
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|20.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|3 : 0
|21.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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