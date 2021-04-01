  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Морейренсе - Порту 26 апреля прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151
26 Апреля 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 29-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
МорейренсеПорту
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Морейренсе - Порту, который запланирован на 26 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Вашку Сеабра
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
04.01.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра Тур 33 Порту6 : 1Морейренсе
11.01.2020 Португалия - Примейра Тур 16 Морейренсе2 : 4Порту
08.02.2019 Португалия - Примейра Тур 21 Морейренсе1 : 1Порту
18.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 3Морейренсе
02.09.2018 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Морейренсе
31.01.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Морейренсе0 : 0Порту
11.01.2018 Кубок Португалии 1/4 финала Морейренсе1 : 2Порту
20.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Порту3 : 0Морейренсе
21.05.2017 Португалия - Примейра Тур 34 Морейренсе3 : 1Порту

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Морейренсе - Спортинг 05 апреля прямая трансляция
    Морейренсе - Спортинг 05 апреля прямая трансляция
    Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151 5 Апреля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Примейра,...
  • Морейренсе - Спортинг прямая трансляция 6.07.2020
    Морейренсе - Спортинг прямая трансляция 6.07.2020
    Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151 06 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК. 30-й тур...
  • Морейренсе - Бенфика 14.02.2021 прямая трансляция
    Морейренсе - Бенфика 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 6151 14 Февраля 2021, Воскресенье. 23:15 МСК. Примейра,...
  • Порту - Морейренсе прямая трансляция 20.07.2020
    Порту - Морейренсе прямая трансляция 20.07.2020
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 20 июля 2020, понедельник. 23:15 МСК. 33-й тур Главный судья: Карлуш Шистра (Ковильян,...
  • Порту - Морейренсе 04.01.2021 прямая трансляция
    Порту - Морейренсе 04.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 4 января 2021, Понедельник. 00:00 МСК. Примейра, 12-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close