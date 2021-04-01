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Реал Мадрид - Челси 27 апреля прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
27 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/2 Финала
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Реал МадридЧелси
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Челси, который запланирован на 27 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/2 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Германия Томас Тухель
История личных встреч
30.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Реал Мадрид3 : 2Челси

Отзывы и комментарии к матчу

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