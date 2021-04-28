  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Олимпик - Заря 28 апреля прямая трансляция

Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060
28 Апреля 2021, Среда. 18:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
ОлимпикЗаря
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Олимпик - Заря, который запланирован на 28 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 10. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Олимпик Д
Донецк
Заря
Луганск
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
25.04.2021 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 23 Заря2 : 1Олимпик Д
01.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Заря1 : 0Олимпик Д
29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Олимпик Д0 : 5Заря
25.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Олимпик Д1 : 1Заря
19.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Заря0 : 0Олимпик Д
05.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Олимпик Д3 : 3Заря
06.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Заря0 : 2Олимпик Д
31.05.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Заря2 : 0Олимпик Д
30.04.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Олимпик Д1 : 1Заря
23.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Олимпик Д0 : 2Заря

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Десна - Олимпик 03 апреля прямая трансляция
    Десна - Олимпик 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 3 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига , 20-й тур Главный судья: Андрей...
  • Десна - Заря 22.08.2020 прямая трансляция
    Десна - Заря 22.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 22 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. 1-й тур...
  • Десна - Александрия 10 апреля прямая трансляция
    Десна - Александрия 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 10 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига , 21-й тур Главный судья: Денис...
  • Десна - Днепр-1 20 марта прямая трансляция
    Десна - Днепр-1 20 марта прямая трансляция
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 20 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур Главный судья:...
  • Десна - Александрия прямая трансляция 16.07.2020
    Десна - Александрия прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 16 июля 2020, четверг. 19:00 МСК. Плей-офф. 9-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close