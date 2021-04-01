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Атлетик - Вальядолид 28 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
28 Апреля 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
АтлетикВальядолид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Вальядолид, который запланирован на 28 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Вальядолид2 : 1Атлетик Б
08.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 4Атлетик Б
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Атлетик Б1 : 1Вальядолид
05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Вальядолид1 : 0Атлетик Б
22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б1 : 1Вальядолид
21.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б4 : 2Вальядолид
17.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Вальядолид1 : 2Атлетик Б
02.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Вальядолид2 : 2Атлетик Б
02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Вальядолид
07.03.2010 Испания - Примера Тур 25 Атлетик Б2 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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