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Манчестер Юнайтед - Рома 29 апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
29 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 Финала
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
НорвичРома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Рома, который запланирован на 29 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/2 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
27.07.2014 Международный кубок чемпионов Группа A. Тур 1 Манчестер Юнайтед3 : 2Рома
09.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
01.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала Рома0 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2007 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Рома1 : 1Манчестер Юнайтед
02.10.2007 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
10.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Юнайтед7 : 1Рома
04.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала Рома2 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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