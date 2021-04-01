  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вильярреал - Арсенал 29 апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
29 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 Финала
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
ВильярреалАрсенал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Арсенал, который запланирован на 29 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/2 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Микель Артета
История личных встреч
15.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Арсенал3 : 0Вильярреал
07.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Вильярреал1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Вильярреал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вильярреал - Карабах 10.12.2020 прямая трансляция
    Вильярреал - Карабах 10.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 10 декабря 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 6-й тур...
  • Вильярреал - Эибар прямая трансляция 19.07.2020
    Вильярреал - Эибар прямая трансляция 19.07.2020
    Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 19 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК. 38-й тур Главный судья: Хавьер...
  • Вильярреал - Гранада 20.01.2021 прямая трансляция
    Вильярреал - Гранада 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 20 января 2021, Среда. 23:30 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья:...
  • Вильярреал - Динамо Загреб 15 апреля прямая трансляция
    Вильярреал - Динамо Загреб 15 апреля прямая трансляция
    Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 15 Апреля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы , 1/4 Финала, Ответный...
  • Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 25.02.2021 прямая трансляция
    Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 25.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close