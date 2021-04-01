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Барселона - Гранада 29 апреля прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
29 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
БарселонаГранада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Гранада, который запланирован на 29 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
03.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Гранада3 : 5 ДВБарселона
09.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Гранада0 : 4Барселона
19.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Барселона1 : 0Гранада
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Гранада2 : 0Барселона
02.04.2017 Испания - Примера Тур 29 Гранада1 : 4Барселона
29.10.2016 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 0Гранада
14.05.2016 Испания - Примера Тур 38 Гранада0 : 3Барселона
09.01.2016 Испания - Примера Тур 19 Барселона4 : 0Гранада
28.02.2015 Испания - Примера Тур 25 Гранада1 : 3Барселона
27.09.2014 Испания - Примера Тур 6 Барселона6 : 0Гранада
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Гранада». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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