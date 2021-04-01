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Саутгемптон - Лестер 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
СаутгемптонЛестер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Лестер, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
27.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити0 : 0 6 : 5Саутгемптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Саутгемптон1 : 2Лестер Сити
19.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лестер Сити0 : 0Саутгемптон
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 4Лестер Сити
22.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон3 : 0Лестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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