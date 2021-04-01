Саутгемптон - Лестер 30 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Лестер, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ральф Хазенхюттль
|Брендан Роджерс
|18.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|25.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 9
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|27.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 6 : 5
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 4
|22.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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