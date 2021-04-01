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Сельта - Леванте 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
СельтаЛеванте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Леванте, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Пако Лопес
История личных встреч
26.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 1Сельта
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Сельта2 : 3Леванте
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Леванте3 : 1Сельта
16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Сельта1 : 4Леванте
27.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Леванте1 : 2Сельта
19.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Сельта4 : 2Леванте
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Леванте0 : 1Сельта
16.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Сельта4 : 3Леванте
23.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Леванте1 : 2Сельта
21.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Леванте0 : 1Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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