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Марсель - Страсбург 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
МарсельСтрасбур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Страсбург, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Тьерри Лаури
История личных встреч
06.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Страсбург0 : 1Марсель
29.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 1Страсбург
20.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель2 : 0Страсбург
03.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Страсбург1 : 1Марсель
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Марсель1 : 1 2 : 4Страсбург
26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Марсель3 : 2Страсбург
16.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Марсель2 : 0Страсбург
15.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Страсбург3 : 3Марсель
17.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 38 Марсель4 : 3Страсбург
04.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 1 Страсбург0 : 0Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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