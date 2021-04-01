Марсель - Страсбург 30 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Страсбург, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 35-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хорхе Сампаоли
|Тьерри Лаури
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 0
|03.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 2
|16.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|15.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 3
|17.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 3
|04.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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