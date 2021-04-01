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Тондела - Бенфика 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
30 Апреля 2021, Пятница. 21:00 МСК. Примейра, 30-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия)
ТонделааБенфика
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Бенфика, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тондела
Тондела
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Испания Пако Аестаран
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
08.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Бенфика2 : 0Тондела
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика0 : 0Тондела
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Тондела0 : 1Бенфика
30.03.2019 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика1 : 0Тондела
11.11.2018 Португалия - Примейра Тур 10 Тондела1 : 3Бенфика
28.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 3Тондела
17.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Тондела1 : 5Бенфика
22.01.2017 Португалия - Примейра Тур 18 Бенфика4 : 0Тондела
13.08.2016 Португалия - Примейра Тур 1 Тондела0 : 2Бенфика
14.03.2016 Португалия - Примейра Тур 26 Бенфика4 : 1Тондела

Отзывы и комментарии к матчу

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