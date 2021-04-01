Тондела - Бенфика 30 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тондела - Бенфика, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пако Аестаран
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|2 : 0
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|0 : 0
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 0
|11.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 3
|28.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 3
|17.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 5
|22.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|4 : 0
|13.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|0 : 2
|14.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|4 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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