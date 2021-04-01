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Порту - Фамаликан 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Апреля 2021, Пятница. 23:15 МСК. Примейра, 30-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
ПортуФамаликан
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Фамаликан, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
09.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Фамаликан1 : 4Порту
03.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Фамаликан2 : 1Порту
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Порту3 : 0Фамаликан

Отзывы и комментарии к матчу

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