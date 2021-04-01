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Вердер - Лейпциг 30 апреля прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
30 Апреля 2021, Пятница. 21:30 МСК. Кубок Германии, 1/2 финала
ВердерЛейпциг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Лейпциг, который запланирован на 30 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вердер
Бремен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Вердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 0Вердер
21.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Вердер0 : 3РБ Лейпциг
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Вердер2 : 1РБ Лейпциг
22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг3 : 2Вердер
15.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Вердер1 : 1РБ Лейпциг
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 0Вердер
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Вердер3 : 0РБ Лейпциг
23.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 РБ Лейпциг3 : 1Вердер

Отзывы и комментарии к матчу

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