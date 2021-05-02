Химки - Урал 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Урал, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Юрий Александрович Матвеев
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 2
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 0
|19.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|5 : 2
|15.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 1
|11.09.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 1
|10.05.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 2
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