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Химки - Урал 2 мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
2 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
ХимкиУрал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Урал, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Химки
Химки
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Химки
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 3Химки
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 2 Урал0 : 0Химки
12.02.2019 Кубок ФНЛ Группа C. Тур 2 Урал2 : 1Химки
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Химки0 : 0Урал
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Урал1 : 0Химки
19.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Урал5 : 2Химки
15.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Химки3 : 1Урал
11.09.2010 Россия - Первый дивизион Тур 29 Химки1 : 1Урал
10.05.2010 Россия - Первый дивизион Тур 9 Урал0 : 2Химки

Отзывы и комментарии к матчу

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