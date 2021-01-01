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Зенит - Локомотив 2 мая прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
2 Мая 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 28-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ЗенитЛокомотив
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Локомотив, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Марко Николич
История личных встреч
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Локомотив М0 : 0Зенит
07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит0 : 0Локомотив М
28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Зенит
06.07.2019 Суперкубок России Финал Зенит2 : 3Локомотив М
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М1 : 1Зенит
22.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 1 Зенит1 : 3Локомотив М
23.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Зенит5 : 3Локомотив М
05.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М1 : 0Зенит
29.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит0 : 3Локомотив М

Отзывы и комментарии к матчу

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