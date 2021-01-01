Зенит - Локомотив 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Локомотив, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сергей Богданович Семак
|Марко Николич
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|06.07.2019
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 3
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|22.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 3
|23.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|5 : 3
|05.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|29.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 3
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