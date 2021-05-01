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Десна - Колос 1 мая прямая трансляция

Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060
1 Мая 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 24-й тур
ДеснаКолос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Десна - Колос, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
29.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Колос1 : 1Десна
05.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Десна5 : 1Колос
30.05.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Колос0 : 2Десна
24.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Колос2 : 0Десна
17.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Десна0 : 0Колос
18.11.2017 Украина - Первая лига Тур 22 Колос0 : 1Десна
09.08.2017 Украина - Первая лига Тур 5 Десна2 : 3Колос
15.04.2017 Украина - Первая лига Тур 25 Колос0 : 1Десна
09.09.2016 Украина - Первая лига Тур 8 Десна0 : 4Колос

Отзывы и комментарии к матчу

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