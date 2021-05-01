Десна - Колос 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Десна - Колос, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Руслан Владимирович Костышин
|29.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 1
|05.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|5 : 1
|30.05.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|0 : 2
|24.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|2 : 0
|17.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 0
|18.11.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 22
|0 : 1
|09.08.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 5
|2 : 3
|15.04.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 25
|0 : 1
|09.09.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|0 : 4
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