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Шахтёр - Днепр-1 1 мая прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
1 Мая 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 24-й тур
ШахтерДнепр-1
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Шахтёр - Днепр-1, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
28.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Днепр-10 : 1Шахтёр Д
04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Шахтёр Д4 : 1Днепр-1
06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Днепр-10 : 2Шахтёр Д
17.04.2019 Кубок Украины 1/2 финала Днепр-10 : 2Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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