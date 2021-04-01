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Ворскла - Динамо Киев 1 мая прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
1 Мая 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 24-й тур
ВорсклаДинамо Киев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Динамо Киев, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
28.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Динамо К2 : 0Ворскла
08.07.2020 Кубок Украины Финал Динамо К1 : 1 8 : 7Ворскла
22.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Динамо К2 : 1Ворскла
22.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Ворскла0 : 5Динамо К
20.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Ворскла0 : 1Динамо К
25.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Динамо К1 : 0Ворскла
29.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Ворскла0 : 1Динамо К
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Динамо К4 : 0Ворскла
05.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Динамо К2 : 1Ворскла
06.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Ворскла0 : 0Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

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