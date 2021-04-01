Ворскла - Динамо Киев 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ворскла - Динамо Киев, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Вильевич Максимов
|Мирча Луческу
|28.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|2 : 0
|08.07.2020
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 8 : 7
|22.02.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|2 : 1
|22.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|0 : 5
|20.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|0 : 1
|25.07.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 1
|1 : 0
|29.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|18.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|4 : 0
|05.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|2 : 1
|06.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 17 Апреля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига , 22-й тур Главный...
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 27 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур Главный...
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 6 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур Главный...
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000 13 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур Главный...