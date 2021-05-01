Мариуполь - Львов 2 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Львов, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Остап Миронович Маркевич
|Анатолий Петрович Бессмертный
|27.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|1 : 3
|19.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|0 : 2
|19.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|3 : 0
|08.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 0
|31.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 1
|11.05.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|2 : 0
|03.04.2019
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|2 : 3
|02.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|2 : 2
|26.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|2 : 2
|29.11.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 1
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