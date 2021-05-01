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Мариуполь - Львов 2 мая прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
2 Мая 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Премьер-лига, 24-й тур
МариупольЛьвов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Львов, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 24. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Львов
Львов
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
История личных встреч
27.11.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Львов1 : 3Мариуполь
19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 10 Львов0 : 2Мариуполь
19.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 5 Мариуполь3 : 0Львов
08.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Мариуполь0 : 0Львов
31.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Львов0 : 1Мариуполь
11.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Мариуполь2 : 0Львов
03.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Львов2 : 3Мариуполь
02.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Львов2 : 2Мариуполь
26.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Мариуполь2 : 2Львов
29.11.2008 Украина - Премьер-лига Тур 17 Львов2 : 1Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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