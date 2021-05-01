  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бёрнли - Вест Хэм 3 мая прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
3 Мая 2021, Понедельник. 22:15 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БернлиВест Хэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Вест Хэм, который запланирован на 03 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Бёрнли
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Бёрнли3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед4 : 2Бёрнли
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Вест Хэм Юнайтед0 : 3Бёрнли
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Бёрнли1 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
02.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 августа 2020, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Андре Марринер...
  • Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 3 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 17-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный...
  • Бернли - Вулверхэмптон прямая трансляция 15.07.2020
    Бернли - Вулверхэмптон прямая трансляция 15.07.2020
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 15 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)...
  • Бернли - Манчестер Сити 30.09.2020 прямая трансляция
    Бернли - Манчестер Сити 30.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 30 сентября 2020, Среда. 21:00 МСК. Кубок Английской Лиги , 1/8 финала Главный...
  • Бёрнли – Брайтон прямая трансляция 26.07.2020
    Бёрнли – Брайтон прямая трансляция 26.07.2020
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close