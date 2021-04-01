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Брайтон - Лидс 1 мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
1 Мая 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
БрайтонЛидс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Лидс, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лидс Юнайтед0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Лидс Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
29.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Лидс Юнайтед
17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Лидс Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Лидс Юнайтед
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Лидс Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 27 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Лидс Юнайтед
03.08.2013 Англия - Чемпионшип Тур 1 Лидс Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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