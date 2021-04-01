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Челси - Фулхэм 1 мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
1 Мая 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЧелсиФулхэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Фулхэм, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Фулхэм0 : 1Челси
03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм1 : 2Челси
02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси2 : 0Фулхэм
01.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 28 Фулхэм1 : 3Челси
21.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 5 Челси2 : 0Фулхэм
17.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм0 : 3Челси
28.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 0Фулхэм
09.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 33 Фулхэм1 : 1Челси
26.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси1 : 1Фулхэм
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси0 : 0 4 : 3Фулхэм
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Челси» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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