Челси - Фулхэм 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Фулхэм, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Скотт Паркер
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
|17.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 3
|28.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|09.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|26.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|21.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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