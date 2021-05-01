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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2 мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
2 Мая 2021, Воскресенье. 21:15 МСК. АПЛ, 34-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Тоттенхэм ХотспурШеффилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 02 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Райан Мейсон
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Шеффилд Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Шеффилд Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.01.2015 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Шеффилд Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
21.01.2015 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Шеффилд Юнайтед
10.02.2007 Англия - Премьер-лига Тур 27 Шеффилд Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.08.2006 Англия - Премьер-лига Тур 2 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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