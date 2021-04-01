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Эйбар - Алавес 1 мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
1 Мая 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
ЭйбарАлавес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Алавес, который запланирован на 01 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
24.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Алавес2 : 1Эйбар
07.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Алавес2 : 1Эйбар
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Эйбар0 : 2Алавес
09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Алавес1 : 1Эйбар
04.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эйбар2 : 1Алавес
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Эйбар0 : 1Алавес
25.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Алавес1 : 2Эйбар
27.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Алавес0 : 0Эйбар
11.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Эйбар0 : 0Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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