Эльче - Атлетико 1 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Атлетико, который запланирован на 01 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фран Эскриба
|Диего Симеоне
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 1
|29.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|25.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|06.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|18.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 0
|30.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
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