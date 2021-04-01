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Эльче - Атлетико 1 мая прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
1 Мая 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ЭльчеАтлетико
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Атлетико, который запланирован на 01 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М3 : 1Эльче
29.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Атлетико М3 : 0Эльче
25.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 1Атлетико М
25.04.2015 Испания - Примера Тур 33 Атлетико М3 : 0Эльче
06.12.2014 Испания - Примера Тур 14 Эльче0 : 2Атлетико М
18.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М2 : 0Эльче
30.11.2013 Испания - Примера Тур 15 Эльче0 : 2Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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