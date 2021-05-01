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Гранада - Кадис 2 мая прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
2 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 34-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ГранадаКадис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Кадис, который запланирован на 02 мая  2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 34-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Альваро Сервера
История личных встреч
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Кадис1 : 1Гранада
26.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Гранада1 : 1Кадис
11.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис0 : 0Гранада
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Гранада2 : 1Кадис
06.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис1 : 0Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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